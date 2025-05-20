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Милонов раскрыл, когда уехавших звезд смогут лишить имущества в РФ

Милонов: закон, позволяющий изъять имущество у Хаматовой могут принять в эту сессию
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Закон об изъятии имущества у лиц, которые уехали и нарушили интересы России, могут принять в окончательном третьем чтении до депутатских каникул. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.

«Чем быстрее будут изымать, тем лучше. Я думаю, объективно говоря, в эту сессию уже сможем принять законопроект», — заявил парламентами.

По словам Милонова, на последнем заседании не все его коллеги по парламенту поддерживали эту идею. Он предположил, что против выступали «поклонники Чулпан Хаматовой».

«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а свое имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдет, надо помочь им [уехавшим артистам] избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — добавил он.

Милонов уточнил, что не знает, как закон будет действовать на практике и выглядеть в готовом варианте. Парламентарий считает, что каждый кейс будет рассматриваться индивидуально.

Адвокат Андрей Алешкин в свою очередь в беседе с тем же изданием заявил, что у законопроекта могут возникнуть проблемы с правоприменением. По словам эксперта, правоохранительные органы нарушат конституционные права Пугачевой и Галкина, если попытаются забрать у звездной четы замок в Грязи.

«Конституция защищает частную собственность. Деньги на строительство замка добыты тем же Галкиным не преступным путем, и он платил налоги», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна.

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