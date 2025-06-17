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Эксперт: запрет на покупку жилья за наличные не спасет от мошенников

Риелтор Барсуков: запрет на покупку жилья за наличные не защитит от мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» прокомментировал решение Генпрокуратуры РФ поддержать инициативу депутатов Госдумы о запрете покупки жилья за наличные. По мнению эксперта, такая мера не спасет россиян от мошенников.

«Мошенники обычно используют легальные механизмы. Человек под влиянием злоумышленников совершенно нормально совершает продажу недвижимости, а потом передает деньги преступникам. Неважно, как именно производился расчет. Если человек продал квартиру по безналичному расчету, он может снять деньги в банке и отдать их мошенникам», — пояснил Барсуков.

Как считает риелтор, адекватной мерой была бы временная заморозка вырученных от продажи недвижимости денег, чтобы гражданин не мог их снять или кому-либо перевести.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в связи с увеличением случаев дистанционного мошенничества в сфере недвижимости, инициатива депутатов о создании специального закона, регулирующего правила предоставления посреднических услуг, находит одобрение.

Ранее инкассаторы ЦБ высказались против запрета на покупку жилья за наличные.

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