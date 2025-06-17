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Генпрокуратура поддержала запрет на сделки с недвижимостью за наличные

Генпрокуратура хочет запретить россиянам приобретать жилье за наличные
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные получило поддержку в Генеральной прокуратуре. Это стало известно из ответа первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина на запрос зампреда комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светланы Разворотневой, пишут «Интерфакс».

В документе указывается, что в связи с увеличением случаев дистанционного мошенничества в сфере недвижимости, инициатива депутатов о создании специального закона, регулирующего правила предоставления посреднических услуг, находит одобрение.

«Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья», — отмечается в ответе Анатолия Разинкина.

До этого президент объединения инкассаторских компаний «Росинкас» Василий Медведев резко раскритиковал предложение ограничить наличные расчеты при сделках с недвижимостью на вторичном рынке, назвав его «крайне опасным прецедентом».

Ранее риелтор Дымова рассказала о рисках купли-продажи недвижимости за наличные.

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