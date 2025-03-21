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Инкассаторы ЦБ высказались против запрета на покупку жилья за наличные

«Росинкас» выступило против запрета на покупку вторичного жилья за наличные
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Президент объединения инкассаторских компаний «Росинкас» Василий Медведев резко раскритиковал предложение ограничить наличные расчеты при сделках с недвижимостью на вторичном рынке, назвав его «крайне опасным прецедентом». Его слова приводит РБК.

Медведев отметил, что подобная инициатива чревата дальнейшими ограничениями финансовой свободы граждан. Он подчеркнул бессмысленность подобных мер, нарушающих право россиян самостоятельно выбирать способы хранения и использования своих средств.

Он также указал на рост мошенничества на рынке недвижимости, заставляющий многих граждан выбирать наличные расчеты. Данный факт, по словам Медведева, требует решения, но не путем ограничения законных способов финансовых операций. Глава «Росинкаса» подчеркнул, что участники рынка инкассации, безусловно, выступают за самые широкие меры по борьбе с мошенниками.

С инициативой ввести запрет на покупку жилья на вторичном рынке за наличные выступил Союз участников рынка недвижимости. Представители организации считают, что предлагаемая мера поможет в борьбе с мошенничеством на рынке недвижимости.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что запрет покупки жилья за наличные станет нарушением прав граждан.

Ранее риелтор рассказала о рисках купли-продажи недвижимости за наличные.

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