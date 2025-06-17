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В российском городе появился горизонтальный смерч и попал на видео

В Туапсе над Черным морем образовался горизонтальный смерч и попал на видео

В Туапсинском районе Краснодарского края образовался горизонтальный смерч. Видео редкого явление опубликовали очевидцы в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп».

«‎Жители Туапсинского района сняли на видео смерчи, которые вчера прошли над поселком Новомихайловским»‎, — говорится в сообщении.

До этого смерч разрушил дом и выкорчевал деревья в деревне Смирновке под Хабаровском.

19 мая стихийное бедствие привело к обрыву проводов и отключениям света в Хабаровске. На улице Сергеевской в этом городе начали массово падать старые тополя, в результате чего чуть не пострадали находившиеся на улице дети. Также сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на этой же улице. Деревня Смирновка находится в 19 км от регионального центра.

В начале мая гигантский смерч уничтожил коровники в Оренбургской области. После смерча начался град размером чуть меньше куриного яйца. Еще один смерч прошел по полю и исчез, не причинив вреда.

Незадолго до этого сообщалось, что разрушительный смерч «выкосил» часть леса в Республике Алтай. Мощный ветер повалил сотни деревьев.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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