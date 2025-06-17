В российском городе появился горизонтальный смерч и попал на видео

В Туапсинском районе Краснодарского края образовался горизонтальный смерч. Видео редкого явление опубликовали очевидцы в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп».
«Жители Туапсинского района сняли на видео смерчи, которые вчера прошли над поселком Новомихайловским», — говорится в сообщении.
До этого смерч разрушил дом и выкорчевал деревья в деревне Смирновке под Хабаровском.
19 мая стихийное бедствие привело к обрыву проводов и отключениям света в Хабаровске. На улице Сергеевской в этом городе начали массово падать старые тополя, в результате чего чуть не пострадали находившиеся на улице дети. Также сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на этой же улице. Деревня Смирновка находится в 19 км от регионального центра.
В начале мая гигантский смерч уничтожил коровники в Оренбургской области. После смерча начался град размером чуть меньше куриного яйца. Еще один смерч прошел по полю и исчез, не причинив вреда.
Незадолго до этого сообщалось, что разрушительный смерч «выкосил» часть леса в Республике Алтай. Мощный ветер повалил сотни деревьев.
Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.