Смерч разрушил дом под Хабаровском

Amur Mash: смерч разрушил дом и выкорчевал деревья в Смирновке под Хабаровском

Смерч разрушил дом и выкорчевал деревья в деревне Смирновке под Хабаровском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что во всем населенном пункте пострадал только один дом — смерч пронесся через него и улетел в сторону леса, не затронув соседние участки.

19 мая стихийное бедствие привело к обрыву проводов и отключениям света в Хабаровске. На улице Сергеевской в этом городе начали массово падать старые тополя, в результате чего чуть не пострадали находившиеся на улице дети. Также сильный ветер сорвал крышу с одного из домов на этой же улице. Деревня Смирновка находится в 19 км от регионального центра.

До этого гигантский смерч уничтожил коровники в Оренбургской области. После смерча начался град размером чуть меньше куриного яйца. Еще один смерч прошел по полю и исчез, не причинив вреда.

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