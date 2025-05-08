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Гигантский смерч и крупный град запечатлели в Оренбургской области

«112»: в Оренбургской области гигантский смерч уничтожил коровники
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Telegram-канал «112»

В Оренбургской области гигантский смерч уничтожил коровники, расположенные в совхозе Тобольский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Жители поселка в Светлинском районе уже и не знали, прятаться им или молиться, но стихия зацепила лишь край населенного пункта. Сильно пострадали коровники», — говорится в публикации.

Очевидцы уточнили, что многие коровы не выжили. После смерча начался град размером чуть меньше куриного яйца. Сельчане в настоящее время подсчитывают ущерб.

По предварительной информации, еще один смерч прошел по полю и исчез, не причинив вреда.

Незадолго до этого сообщалось, что разрушительный смерч «выкосил» часть леса в Республике Алтай. Мощный ветер повалил сотни деревьев.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом не соответствуют действительности. По его словам, информации о подобных аномалиях от Гидрометцентра не поступало.

Ранее смерч снес самолеты и повредил здания в аэропорту Татарстана.

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