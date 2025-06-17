Спикер Госсобрания Марий Эл высказался о современной молодежи

Современная молодежь в России растет в эпоху интернета, смартфонов и социальных сетей, поэтому она может быстро адаптироваться к изменениям как в обществе, так и в сфере технологий. Об этом RuNews24.ru рассказал председатель Госсобрания Марий Эл Михаил Васютин.

По его словам, молодые люди также проявляют активность в общественной деятельности и творчестве, занимаются самореализацией и бизнесом.

«Стоит отметить возросшую активность ребят в общественно-политической жизни страны, в их числе молодых парламентариев, которые участвуют в обсуждениях ключевых вопросов государственной политики, предлагают новые идеи и решения актуальных проблем, инициируют изменения законодательства, работают над законопроектами», — добавил Васютин.

Он подчеркнул, что у молодежи есть большое количество возможностей, чтобы добиться успеха в своих делах и помочь улучшить жизнь в стране. Председатель Госсобрания призвал их не бояться трудностей и воспринимать их «как ценные уроки».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина до этого посетовала на то, что культ потребления в России породил печальную тенденцию, когда молодежь относится к своим родителям как к источнику материальных благ.

Ранее Останина ответила на просьбу запретить фембоев.