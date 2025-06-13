«Надо перестать кошмарить молодежь»: Останина ответила на просьбу запретить фембоев

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что движение фембоев — это то же самое, что ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), поэтому отдельно запрещать его не нужно. Таким образом она ответила на обращение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец признать субкультуру деструктивной.

«Я не видела обращение уполномоченного по правам ребенка Татарстана. Если эта культура идентична, по сути дела, движению ЛГБТ, то у нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ, и предполагается даже уголовное наказание. Мне кажется, что в данном случае эта новая субкультура под названием фембой не представляет собой ничего оригинального, это то же самое, что элементарное ЛГБТ. И мы знаем, в чем это выражается: и стилистика одежды, и манера поведения», — сказала она.

Останина призвала Волынец обращаться в суд, если она усмотрела в действиях представителей движения пропаганду ЛГБТ, однако отметила, что «надо перестать кошмарить молодежь».

«Это не требует дополнительного какого-то урегулирования, каких-то запретов. Если Волынец, видит там пропаганду ЛГБТ — пожалуйста, обращайся в суд, закон принят, повторяю, что даже есть норма уголовного кодекса. Если честно, мне кажется, что надо перестать кошмарить нашу молодежь. У нее же тоже были инициативы о запрете квадроберов и игрушек этих всех на свете. Кто-то хотел бы обратить на себя внимание, давайте мы не будем это подхватывать и принимать закон по каждому чиху. Если это ЛГБТ, то повторяю, что закон принят, и он действует», — добавила она.

11 июня портал Life.ru сообщил, что уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец обратилась к Останиной с просьбой рассмотреть вопрос признания движения фембоев деструктивным. По ее мнению, субкультура, в рамках которой юноши одеваются и ведут себя женственно, разрушает духовно-нравственные ценности и способствует размыванию гендерных ролей. Волынец также утверждает, что движение тесно связано с ЛГБТ-сообществом.

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