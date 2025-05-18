В Канске двух зацеперов ударило током на крыше поезда

В Красноярском крае двое молодых людей забрались на крышу электрички и получили удар током, одного из них доставили в больницу, второго спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 мая на станции Канск-Енисейский. Двое юношей забрались на крышу электрички, где их ударило током. По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

Одного из пострадавших спасти не удалось, второго доставили в медицинское учреждение с обширными ожогами.

До этого сообщалось, что школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно Курского направления Московской железной дороги, он катался на крыше электрички и получил удар током. Подростка, лежавшего на рельсах, нашел проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. У школьника диагностирована электротравма.

Ранее зацепер проехал на поезде более 100 км и сам позвонил в полицию с просьбой о помощи.