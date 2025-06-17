Россиянину отказали в поездке в Белоруссию из-за дня рождения

Красноярец выиграл суд у авиакомпании, не пустившей его в Минск из-за 45-летия

Житель Красноярска через суд добился компенсации у российской авиакомпании, которая отказалась пускать его на рейс Москва — Минск из-за достижения пассажиром возраста 45 лет. Подробности на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор.

Мужчина обратился в ведомство, рассказав, что летом 2024 года он купил билет в Белоруссию и успешно прошел онлайн-регистрацию, однако в аэропорту ему в посадке отказали. В итоге россиянину пришлось ехать в Минск и обратно на поезде, причем в этом случае у него никаких проблем не возникло.

Свой отказ представители авиакомпании обосновали тем, что мужчине на момент вылета исполнилось 45 лет, и срок действия его паспорта якобы истек. При этом, согласно Положению о паспорте, у россиян есть до 90 дней для оформления нового документа по достижении возраста в 20 или 45 лет, и все это время старый паспорт считается действительным.

В итоге потерпевший через суд сумел возместить стоимость авиабилета, а также получить компенсацию за моральный вред и штраф от авиакомпании, всего — 9 922,5 рубля.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о стандарте ручной клади для самолетов, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно рассчитывать нормы по весу и габаритам багажа, который пассажиры берут с собой в салон.

Ранее сообщалось, что тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.