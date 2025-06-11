В России раскритиковали идею ввести стандарт ручной клади для самолетов

В Госдуму внесли законопроект о стандарте ручной клади для самолетов, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно рассчитывать нормы по весу и габаритам багажа, который пассажиры берут с собой в салон. Однако, как это будет реализовываться на практике — непонятно, так как единого стандарта для всех самолетов, габариты которых различаются, просто не может быть, заявил 360.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Расчеты по объемам ручной клади производятся исходя из габаритов судна, поэтому никакой унификации здесь быть не может, подчеркнул он. Это оставили на усмотрение авиакомпаний по той причине, что они используют различные типы самолетов на разных маршрутах — например, могут задействовать как большие магистральные суда, так и маленькие региональные. Их возможности по перевозке ручной клади не могут быть одинаковыми.

«Более того, не всегда авиакомпания до последнего момента может понимать, на каком именно самолете будет выполняться рейс. А одна авиакомпания может владеть различным флотом», — подчеркнул Гусаров.

Он напомнил, что, например, багажные полки на самолетах Boeing 737 или 737-300 и на компактных Superjets — разные. А выбор самолета часто зависит от числа проданных билетов — если пассажиров насчитывается не более ста, то смысла привлекать огромный самолет на 200 мест просто нет, пояснил авиаэксперт.

В качестве альтернативного решения он предложил выбрать самолет минимального размера и установить для него ограничения по ручной клади. Можно также ввести стандарты для ручной клади в самолетах средней вместимости, но тогда не исключены ситуации, в которых не весь багаж вместится на полки, что приведет к спорам и конфликтам.

По мнению Гусарова, контролирующим органам и без того хватает возможностей, чтобы «надзирать за авиакомпаниями», а в вопросах ручной клади необходимо оставить им возможность маневрировать.

Напомним, сообщалось, что в новой редакции КоАП России планируется прописать наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Сенатор Айрат Гибатдинов, разработавший законопроект о введении стандарта ручной клади, отмечал, что в текущем законодательстве отсутствует ответственность перевозчиков за нарушения прав пассажиров сфере провоза ручной клади. Из-за этого, по его мнению, спорные ограничения со стороны авиакомпаний часто становятся предметом общественных обсуждений.

Ранее авиаэксперт назвал последствия введения стоячих мест в самолетах.