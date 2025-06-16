«Это слив бюджета»: в РФ выступили против объединения курьеров на одной платформе

В России предложили создать единую цифровую платформу, позволяющую разным компаниям использовать общую сеть курьеров. Однако в решении проблемы кадрового дефицита этот шаг не поможет, а создание такой площадки обойдется дороже, чем повышение зарплат доставщиков, считает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян. В беседе с 360.ru он назвал это предложение «сливом бюджета».

Напомним, с идеей создания единой платформы курьеров выступил руководитель «Почты России» Михаил Волков. Он заявил, что повышение зарплат доставщиков до 300 тысяч рублей в месяц — это крайняя мера, которая подогревает конкуренцию за кадры на фоне кадрового дефицита в логистике, поэтому более разумно будет предоставить компаниям право использовать общую сеть курьеров. По его словам, над этим проектом «Почта России» сейчас работает совместно с другими участниками рынка. Однако, по мнению Мурадяна, это решение не принесет эффекта и намного дешевле будет привлекать новых сотрудников из России и других стран.

«Это слив бюджета, который не приведет к какому-то значимому результату. Нужно привлекать людей. Курьеры — это не такой сложный труд, — считает специалист. — Могут из Индии или с Филиппин привезти этих доставщиков, которые будут получать 60–70 тысяч».

Он отметил, что пока такой цифровой сервис потребует крупных вложений, и пока непонятно, откуда именно их планируется взять. «Почте России» эксперт посоветовал решать вопрос, как повысить свои доходы, а не думать над тем, как сократить зарплаты специалистов сферы доставки, которые напрямую связаны с дефицитом работников. К такой ситуации, по его мнению, привело ужесточение миграционной политики, демографическая яма и большие выплаты участникам СВО.

«После ковида у нас выстроилась логистика «последней мили». Появились большие компании, которым нужно больше курьеров. Поэтому вопрос баланса спроса и предложения качнулся в сторону спроса из-за нехватки людей», — заключил Мурадян.

Волков до этого подчеркивал, что даже в условиях высокого спроса на доставку зарплаты курьерам в 200-300 тыс. рублей выглядят избыточными. По его словам, в курьерской службе «Почты России» задействовано около 1600 сотрудников. Это направление активно развивается, особенно для определенных видов доставки. Однако дефицит кадров в логистике ощущается, особенно в пиковые сезоны, когда доход курьеров резко растет.

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