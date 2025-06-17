На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области спасли отравившегося кокер-спаниеля

Ветеринары в Саратовской области спасли отравившегося кокер-спаниеля
close
Управление ветеринарии Саратов/VK

В Ртищевском районе Саратовской области спасли кокер-спаниеля по кличке Джорджи, который отравился собачьими «лакомствами». Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на управление ветеринарии регионального правительства.

Хозяйка питомца уточнила, что после еды у него появилась слабость и пропал аппетит. В ходе обследования ветеринары установили, что Джорджи отравился. После лечения состояние животного улучшилось.

«Ветеринары попросили владельцев домашних животных тщательно следить за их рационом и не кормить продуктами, которые могут быть потенциально опасны», — добавили в сообщении.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что срочное обращение в ветеринарную клинику и прием абсорбентов (например, активированного угля) помогут спасти собаку, которая пострадала от действий догхантеров. По ее словам, важно не терять времени и не ждать симптомов, потому что они могут появиться не сразу. При этом яд способен быстро поражать внутренние органы. Чтобы защитить питомцев, она посоветовала гулять с ними только в специально отведенных местах.

Ранее ветеринары назвали признаки старения собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами