В Саратовской области спасли отравившегося кокер-спаниеля

В Ртищевском районе Саратовской области спасли кокер-спаниеля по кличке Джорджи, который отравился собачьими «лакомствами». Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на управление ветеринарии регионального правительства.

Хозяйка питомца уточнила, что после еды у него появилась слабость и пропал аппетит. В ходе обследования ветеринары установили, что Джорджи отравился. После лечения состояние животного улучшилось.

«Ветеринары попросили владельцев домашних животных тщательно следить за их рационом и не кормить продуктами, которые могут быть потенциально опасны», — добавили в сообщении.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что срочное обращение в ветеринарную клинику и прием абсорбентов (например, активированного угля) помогут спасти собаку, которая пострадала от действий догхантеров. По ее словам, важно не терять времени и не ждать симптомов, потому что они могут появиться не сразу. При этом яд способен быстро поражать внутренние органы. Чтобы защитить питомцев, она посоветовала гулять с ними только в специально отведенных местах.

Ранее ветеринары назвали признаки старения собак.