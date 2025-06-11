Ветеринары назвали признаки старения собак

Поседение шерсти вокруг морды и глаз, снижение уровня энергии и проблемы с подвижностью являются признаками старения собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Среди других симптомов — проблемы со сном и перемены в аппетите и весе. Эксперты уточнили, что средний возраст начала старения собак — около 12,5 лет, однако это во многом зависит от породы. К факторам, влияющим на процесс, они также отнесли вес, состояние костей, мышц и зубов, а также работу пищеварительной системы и условия жизни.

«Активная, насыщенная и заботливая среда способна существенно отсрочить старение. Сбалансированное питание, регулярные прогулки, тренировки ума — все это помогает сохранить здоровье и бодрость», — добавили в сообщении.

До этого специалисты по поведению животных сообщили, что собаки общаются с людьми — просто делают это по-своему. Исследования показывают, что мы инстинктивно изменяем стиль речи при общении с собаками, используя более высокий тон, замедленный ритм и повторяющиеся фразы — как с младенцами. Такой стиль, называемый doggerel, активирует у собак зоны мозга, отвечающие за привязанность. Однако вербальное общение — лишь малая часть взаимодействия.

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