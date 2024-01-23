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Пермскому фотографу предъявили обвинение в госизмене

ФСБ предъявила пермскому фотографу Григорию Скворцову обвинение в госизмене

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

В правоохранительных органах не уточнили других деталей уголовного дела, сославшись на секретные материалы.

В Лефортовском суде Москвы рассказали агентству, что мужчину арестовали в ноябре 2023 года, 22 января ему продлили срок ареста. Скворцов содержится в СИЗО «Лефортово».

Накануне суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца российского бойца смешанного стиля (ММА) Дениса Дживовского, участвовавшего в вооруженном конфликте на территории Украины.

До этого ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене жителя Кузбасса, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее российского матроса приговорили к 16 годам колонии за госизмену.

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