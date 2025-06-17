В Подмосковье ребенок впал в кому, попробовав плов

В Подмосковье младенцу понадобилась помощь медиков после того, как он попробовал экзотическое блюдо. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Клину. По данным Telegram-канала, ребенок был дома вместе с отцом, который приготовил плов и решил накормить им десятимесячного сына.

После этого пострадавшего госпитализировали с судорогами, мальчик впал в кому. Специалистам удалось стабилизировать состояние ребенка и «привести в чувство».

«Причиной могла стать анафилактическая реакция на азиатскую приправу в рисе», – сообщается в публикации.

До этого в Бузулуке трехлетний ребенок отравился таблетками бабушки, когда приехал к ней в гости. Женщина хотела растолочь лекарство, но не смогла, поэтому оставила его на столе. Внучка тем временем проглотила препарат и попала в больницу.

Девочку госпитализировали в педиатрическое отделение, где оказали необходимую помощь.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок наелся крысиного яда.