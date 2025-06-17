На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье ребенок впал в кому, попробовав плов

Mash: в Подмосковье младенец попал в больницу, поев плов
close
Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье младенцу понадобилась помощь медиков после того, как он попробовал экзотическое блюдо. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Клину. По данным Telegram-канала, ребенок был дома вместе с отцом, который приготовил плов и решил накормить им десятимесячного сына.

После этого пострадавшего госпитализировали с судорогами, мальчик впал в кому. Специалистам удалось стабилизировать состояние ребенка и «привести в чувство».

«Причиной могла стать анафилактическая реакция на азиатскую приправу в рисе», – сообщается в публикации.

До этого в Бузулуке трехлетний ребенок отравился таблетками бабушки, когда приехал к ней в гости. Женщина хотела растолочь лекарство, но не смогла, поэтому оставила его на столе. Внучка тем временем проглотила препарат и попала в больницу.

Девочку госпитализировали в педиатрическое отделение, где оказали необходимую помощь.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок наелся крысиного яда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами