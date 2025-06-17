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Трехлетняя россиянка отравилась таблетками бабушки

В Оренбургской области трехлетняя девочка отравилась таблетками бабушки
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Оренбургской области визит семьи с ребенком к пожилой родственнице закончился госпитализацией ребенка. Об этом сообщает Ural56.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в Бузулуке. Трехлетняя девочка была в гостях у бабушки вместе с родителями. В какой-то момент пожилая женщина хотела растолочь препарат от сердечно-сосудистого заболевания, но у нее не получилось, так что она временно оставила таблетку на столе и ушла на кухню, оставив внучку и лекарство без присмотра. Когда пенсионерка вернулась, то обнаружила, что препарат пропал. Заподозрив, что ребенок мог проглотить таблетку, женщина решила показать девочку врачам. В местной больнице пациенту оказали экстренную помощь и госпитализировали в педиатрическое отделение.

По информации издания, медики оценивают состояние дошкольницы как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двухлетний ребенок случайно съел 14 противозачаточных таблеток.

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