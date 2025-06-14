В Петербурге двухлетний ребенок наелся крысиного яда

Во Фрунзенском районе Петербурга двухлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись крысиным ядом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке на Малой Бухарестской улице. Двулетний мальчик по недосмотру родителей добрался до брикета с крысиным ядом и съел половину пачки.

Пострадавшего госпитализировали с острым отравлением в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу. Школьник поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Под наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась антидепрессантами.