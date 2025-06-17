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Маск опубликовал результаты теста на наркотики

Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики, запрещенных веществ не найдено
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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X результаты лабораторного теста на наркотики. Согласно документу, все 24 проведенных анализа показали отрицательный результат.

Известно, что пробы были взяты 11 июня 2025 года. Отчет лабораторного исследования не выявил наличие наркотических веществ в организме бизнесмена.

Маск сопроводил публикацию в X комментарием «Lol».

30 мая газета NYT писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Издание также утверждало, что Маск принимал кетамин и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Сам Маск опровергал подобную информацию. Он заявил, что несколько лет назад попробовал кетамин, после чего написал об этом в соцсети X. Однако это был последний раз, когда основатель компании SpaceX принимал данный препарат.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о наркомании Маска.

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