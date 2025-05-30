В Белом доме ответили на вопрос о наркомании Маска

Вопрос об употреблении наркотиков основателем компаний SpaceX и Tesla, главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском следует адресовать ему лично. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, пишет CNN.

«У меня нет никаких опасений <…> Сегодня состоится пресс-конференция с Илоном Маском, так что у каждого будет возможность задать эти вопросы самостоятельно», — сказал он журналисту телеканала.

Незадолго до этого газета The New York Times писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа. По информации издания, миллиардер принимал кетамин и другие вещества. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, добавила NYT.

29 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предложили брать тесты на наркотики у Маска и сотрудников DOGE.