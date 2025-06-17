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Мать получила извещение о смерти сына-военного на СВО и умерла спустя полчаса

В Почепе мать участника СВО умерла, получив извещение о его смерти
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Подслушано Почеп REGION_32/VK

У жительницы Брянской области остановилось сердце после новости о смерти сына в зоне СВО. Об этом сообщает группа «Подслушано Почеп Region» во «ВКонтакте».

По данным паблика, женщина из Почепа получила извещение о том, что ее сын-ефрейтор 1985-го года рождения погиб недалеко от населенного пункта Макеевка в ДНР.

Спустя полчаса после того, как узнала об этой новости, женщина умерла.

«У бедной женщины сердце, наверное, разрывалось на куски, мать просто не выдержала такого горя», – сообщается в публикации.

Известно, что родительнице было 63 года.

Авторы паблика принесли соболезнования родным и близким семьи.

Подобный случай произошел в Свердловской области, в семье с тремя детьми. Жительница Верхней Пышмы получила от сослуживца мужа сообщение в мессенджере о том, что ее возлюбленный погиб. Официального извещения от военкомата не было.

После новостей о смерти супруга у женщины случился инфаркт. В больнице врачи оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее экс-министр из Саратовской области Беликов погиб в зоне СВО.

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