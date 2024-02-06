«Сердце остановилось»: мать троих детей умерла, узнав о гибели мужа на СВО

Мать троих детей из Свердловской области умерла от инфаркта, получив известие о гибели мужа в зоне специальной операции. Об этом сообщает издание E1.

В конце января жительница Верхней Пышмы получила в WhatsApp сообщение от сослуживца своего мужа. Командир написал женщине, что ее супруг погиб. При этом в военкомат данных о смерти мобилизованного не поступало.

«У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось. Гена был мобилизован, после смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных», — говорит сестра покойной.

Воспитывавшую троих детей 42-летнюю Надежду похоронили 31 января. Ее младших сыновей забрала к себе тетя, но в дело вмешалась опека.

«Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. Я надеюсь до последнего, что он живой. Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей», — подчеркивает женщина. Она собирается узнать судьбу мужа своего сестры, а затем решить вопрос с опекунством.

Ольга Леткова, член экспертного совета Комитета Госдумы по защите семьи, утверждает, что действия органов опеки в этом случае соответствуют норме закона.

«Родственники имеют преимущественное право на установление опеки над детьми, но пока тетя не ничего не оформляла, поэтому чисто формально органы опеки могут направить детей куда-либо. Устроить их судьбу до решения вопроса о том, кто будет их опекуном. Я бы на месте органов опеки, может быть, предоставила разные варианты: гостевая семья, еще что-то, чтобы все-таки дети остались в своей квартире со своими родственниками», — предложила Леткова.

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