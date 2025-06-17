«Не намерен отчитываться!»: Запашный предложил повесить на депутатов видеокамеры

Видеонаблюдение на репетициях в цирках – это ненужная мера, которая больше похожа на попытку «похайпиться» на этой теме, заявил НСН художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист Аскольд Запашный. Он обрушился с критикой на выступившего с такой инициативой депутата Госдумы Владимира Бурматова, заявив, что поддержит это предложение только в случае, если видеонаблюдение установят за самим парламентарием.

Накануне первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил установить в цирках видеонаблюдение за репетициями с животными, чтобы обеспечить их безопасность и иметь на случай спорных ситуаций доказательную базу. Запашный выступил резко против этой идеи, заявив, что не будет никому демонстрировать процесс тренировок и репетиций, так как это нарушает профессиональную тайну и его личное пространство.

«Отчитываться перед кем-то я не намерен. Я тоже могу попросить поставить камеру на депутатов, чтобы наблюдать, — заявил дрессировщик. — Я поддержу эту инициативу, если камеру мы повесим и на господина Бурматова, чтобы следить, что он делает».

Он назвал предложение странным и неадекватным, предположив, что оно основано на «каких-то роликах в интернете». По мнению Запашного, с помощью подобных инициатив парламентарии пытаются сделать себе имя, выезжая «на зеленой лошадке», а не разговаривая по-взрослому.

Артист заявил, что изначально с подобной идеей выступил его брат, который хотел таким образом «успокоить депутатов». Он посетовал, что в адрес дрессировщиков все время звучат неоправданные обвинения, хотя ни одного случая жестокого обращения с животными зафиксировано не было. Причиной интереса к этой теме Запашный назвал ее «хайповость», заявив, что люди давно мечтают «уничтожить индустрию».

До этого дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил посетить открытые репетиции и экскурсии за кулисы цирка и посмотреть, как обращаются с животными. Эту идею он предложил как альтернативу запрету на работу с животными в цирках. Диалог и открытость артист назвал лучшими способами борьбы с мифами и предрассудками о цирке с животными. Запашный добавил, что Большой Московский цирк оснащен камерами видеонаблюдения во всех помещениях, что помогает контролировать происходящее и предотвращает любые нарушения.

Ранее Юрия Куклачева расстроила идея депутатов запретить циркам покупку животных.