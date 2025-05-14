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Россиянам рассказали, как не травмировать зубы при чистке

Врач Балакирева: нельзя чистить зубы сразу после еды
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Freepik

Чистить зубы сразу после еды, особенно после кислых продуктов и напитков, не рекомендуется, поскольку зубная эмаль временно уязвима. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила cтоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

«Я не рекомендую чистить зубы сразу же после каждого приема пищи. После еды можно просто прополоскать рот. А вот полноценно чистить зубы, советую, конечно, два раза в день — утром и вечером перед сном», — сказала специалист.

При чистке зубов она посоветовала избегать хаотичных движений и избыточного давления на эмаль.

Также, по ее словам, следует внимательно подбирать щетку и зубную пасту. Для этого лучше проконсультироваться с врачом.

Основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова до этого назвала причины, из-за которых на зубах постоянно появляется кариес. Среди них неправильная чистка зубов, частое потребление сахара, недостаток фтора, неправильное питание и стресс.

Ранее стоматолог объяснил, правда ли, что каждому человеку нужен ирригатор.

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