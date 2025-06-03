Стоматолог объяснила, как неправильная чистка зубов связана с набором веса, пишет Mirror.

Плохая гигиена полости рта может быть одной из скрытых причин проблем с весом. Такое предположение выдвинула доктор Дипа Чопра, косметический и общий стоматолог из клиники Whites Dental, отметив важную, но малоизвестную связь между здоровьем зубов и общим метаболическим состоянием организма.

Хотя известно, что ежедневная чистка зубов помогает предотвратить кариес и заболевания десен, лишь немногие задумываются о том, как пренебрежение уходом за полостью рта может влиять на пищеварение, уровень сахара в крови и даже аппетит.

По словам доктора, воспалительные процессы во рту могут оказывать системное воздействие на организм. Особенно опасен пародонтит — хроническое воспалительное заболевание десен, которое позволяет вредным бактериям попадать в кровоток.

«Когда десны воспаляются, болезнетворные бактерии могут проникнуть в кровь и вызвать системное воспаление», — пояснила она.

Специалист также обратила внимание на взаимосвязь между микробиомом полости рта и кишечника. Некоторые виды бактерий, которые размножаются при плохом уходе за зубами, могут попадать в желудочно-кишечный тракт и нарушать баланс полезных микроорганизмов в кишечнике.

Этот дисбаланс, как отмечает Чопра, может повлиять на чувство сытости, повысить тягу к сладкой и высококалорийной пище и тем самым способствовать перееданию и увеличению массы тела.

«Несбалансированный микробиом кишечника может усиливать тягу к обработанной пище и затруднять распознавание сигналов организма о насыщении», — объяснила врач.

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