В Госдуме предложили выдворять родственников мигрантов-преступников

СРЗП внесет в ГД проект о выдворении родственников мигрантов, нарушивших закон

Депутаты от »Справедливой России — За правду» (СРЗП) внесут в Госдуме законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ предполагает распространение наказания в виде административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, включая запрет на въезд.

Глава партии Сергей Миронов заявил агентству, что соответствующая инициатива «позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности».

По его мнению, мигранты нарушают российские законы, так как не желают становиться частью российского общества, а родственники нарушителей — «знают, какой образ жизни ведут их близкие».

Депутат считает, что в случае принятия проекта закона иностранцы будут лучше следить друг за другом, что приведет к снижению преступности.

До этого в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.

Ранее мигрантов предложили ежегодно проверять на наркотики и болезни.