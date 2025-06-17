На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили выдворять родственников мигрантов-преступников

СРЗП внесет в ГД проект о выдворении родственников мигрантов, нарушивших закон
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Депутаты от »Справедливой России — За правду» (СРЗП) внесут в Госдуме законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ предполагает распространение наказания в виде административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, включая запрет на въезд.

Глава партии Сергей Миронов заявил агентству, что соответствующая инициатива «позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности».

По его мнению, мигранты нарушают российские законы, так как не желают становиться частью российского общества, а родственники нарушителей — «знают, какой образ жизни ведут их близкие».

Депутат считает, что в случае принятия проекта закона иностранцы будут лучше следить друг за другом, что приведет к снижению преступности.

До этого в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.

Ранее мигрантов предложили ежегодно проверять на наркотики и болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами