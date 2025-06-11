Мигрантов предложили ежегодно проверять на наркотики и болезни

В Госдуме предложили ввести ежегодную медицинскую проверку мигрантов, имеющих регистрацию на временное проживание или вид на жительство, на употребление наркотиков и наличие инфекционных заболеваний. С соответствующим законопроектом выступили депутаты партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пояснительной записке сообщается, что мера необходима в целях совершенствования миграционного контроля, эпидемиологического благополучия россиян и профилактики употребления наркотиков.

Отмечается, что на сегодняшний день мигранты, подающие заявление на временную регистрацию или ВНЖ, обязаны проходить медицинское освидетельствование по употреблению наркотиков и психоактивных веществ и проверяться на наличие инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ. При этом последующий контроль за их здоровьем не предусматривается.

В связи с этим ЛДПР предлагает обязать иностранцев с временной регистрацией и ВНЖ ежегодно проходить соответствующие обследования и внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В партии полагают, что принятие закона будет способствовать обеспечению «санитарно-эпидемиологического благополучия, укреплению антинаркотической политики, защите правопорядка и формированию безопасных условий для интеграции иностранных граждан в российское общество».

«Не секрет, что мигранты — это группа риска во всем, в том числе по наличию опасных заболеваний и наркозависимости. Конечно, при получении вида на жительство или на временное проживание в России иностранцы проходят соответствующий медицинский контроль, и нежелательные кандидаты отсеиваются. Однако кто может поручиться за дальнейшее разумное поведение мигрантов и соблюдение ими принятых у нас норм общежития? Факты как раз демонстрируют обратное», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что «наркоманам и сифилитикам нет места с нами под одной крышей», поэтому в ЛДПР подготовили законопроект, ужесточающий требования к мигрантам.

«У кого будет выявлено что-либо из этого угрожающего списка или кто откажется от подобного обследования, — срочно аннулировать выданные разрешения и выдворять из страны без всяких церемоний», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее стало известно, что в Подмосковье два мигранта подсаживали девочек на наркотики.