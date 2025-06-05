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Российских дачников предупредили о грибах, за которые можно попасть в тюрьму

Юрист Георгиева: за грибы с психоактивными веществами на даче грозит штраф
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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

За выращивание некоторых грибов на дачном участке может наступить уголовная ответственность, сообщила «Прайму» юрист Алла Георгиева.

По ее словам, речь идет о грибах, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин, например, о панзолусе и коноцибе.

«Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП РФ)», — отметила эксперт.

Она добавила, что выращивание 20 и больше плодовых тел будет считаться культивированием в крупном размере. За это по части 1 статьи 231 УК РФ можно получить штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или лишиться свободы на срок до 2 лет. Если же вырастить 200 и более плодовых тел, речь пойдет о культивировании в особо крупном размере, что грозит сроком до восьми лет.

В конце мая глава программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков заявил, что на дачном участке запрещено вырубать краснокнижные деревья и кустарники. Если земля находится в федеральной собственности, нужно обращаться за разъяснениями в лесничество, а если она принадлежит муниципалитету — в местную администрацию.

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