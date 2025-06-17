В Петербурге пенсионер попал в реанимацию после нападения его собственной собаки

Петербуржец попал в реанимацию после нападения домашнего питбуля в лифте

Пожилого петербуржца забрали в реанимацию после поездки на лифте с любимым питомцем. Об этом стало известно «Фонтанке».

Несчастный случай произошел в одном из домов на Серебристом бульваре. Накануне вечером местный житель зашел в лифт со своей собакой. Во время поездки питбуль напал на 68-летнего хозяина, в результате чего тот получил открытые раны рук и ног.

Пенсионера экстренно доставили в Елизаветинскую больницу и поместили в реанимацию. Он остается в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь.

Известно, что помимо питбуля, у мужчины есть две кошки — фотографии с питомцами часто появлялись в его соцсетях.

На прошлой неделе три пенсионерки пострадали при нападении бездомной собаки под Екатеринбургом. У одной из женщин было разорвано лицо, она попала в больницу. Всего укусы получили шестеро человек. По факту произошедшего СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Ранее в Снежном соседи стреляли в собачницу после того, как ее питомец укусил человека.