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Три пенсионерки пострадали при нападении бездомной собаки под Екатеринбургом

Дело возбудили после нападения собаки на шестерых людей под Екатеринбургом
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cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области собака искусала шестерых человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следком.

Инцидент произошел 15 июня в Асбесте. Как рассказал E1.RU один из местных жителей, накануне утром беспризорную собаку заметили в 101-м квартале, неподалеку от садов. Она успела напасть на шестерых горожан, впоследствии они обратились за помощью в травмпункт.

Изначально сообщалось о трех пострадавших женщинах 1942–1950 годов рождения, у одной из них было разорвано лицо, она попала в больницу. Личности остальных устанавливаются.

По факту произошедшего СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Ранее собака «вырвала» ребенка из рук пензенки на проезжей части, и это попало на видео.

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