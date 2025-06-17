Самолет индийской авиакомпании совершил посадку из-за угрозы взрыва

Самолет индийской авиакомпании IndiGo совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал India TV.

Отмечается, что самолет, совершавший рейс 6E 2706, вылетел из города Кочи в Дели и вынужден был совершить экстренную посадку в Нагпуре в центральной части страны. Руководство авиакомпании IndiGo получило сообщение о якобы заложенной на борту бомбе.

Самолет сел в ближайшем аэропорту в Нагпуре. Всех пассажиров благополучно эвакуировали.

В аэропорт прибыли экстренные службы, самолет был перевезен в изолированную зону для проверки.

До этого агентство PTI сообщало, что рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Сан-Франциско — Мумбаи через Калькутту, столкнулся с техническими неполадками.

У Boeing 787-200 LR возникли проблемы в одном из двигателей. Пассажирам пришлось покинуть самолет во время запланированной остановки в аэропорту Калькутты.

Через несколько часов, во время технических работ, в самолете прозвучало объявление с просьбой всем пассажирам покинуть самолет.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.