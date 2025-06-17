Самолет индийской авиакомпании совершил посадку из-за угрозы взрыва

Самолет индийской авиакомпании IndiGo совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал India TV.
Отмечается, что самолет, совершавший рейс 6E 2706, вылетел из города Кочи в Дели и вынужден был совершить экстренную посадку в Нагпуре в центральной части страны. Руководство авиакомпании IndiGo получило сообщение о якобы заложенной на борту бомбе.
Самолет сел в ближайшем аэропорту в Нагпуре. Всех пассажиров благополучно эвакуировали.
В аэропорт прибыли экстренные службы, самолет был перевезен в изолированную зону для проверки.
До этого агентство PTI сообщало, что рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Сан-Франциско — Мумбаи через Калькутту, столкнулся с техническими неполадками.
У Boeing 787-200 LR возникли проблемы в одном из двигателей. Пассажирам пришлось покинуть самолет во время запланированной остановки в аэропорту Калькутты.
Через несколько часов, во время технических работ, в самолете прозвучало объявление с просьбой всем пассажирам покинуть самолет.
Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.