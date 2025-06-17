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Россиянам назвали лучшие миниатюрные породы собак

Pravda.Ru: мопс и бишон-фризе входят в число лучших миниатюрных собак
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evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Желающим завести миниатюрную собаку следует рассмотреть породы чихуахуа и бишон-фризе, которые любят играть и легко обучаются. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, дрессировке хорошо поддаются йоркширский терьер, такса и бабочка (папийон). Последние собаки настороженно относятся к незнакомцам, однако, любят подвижные игры и прекрасно обучаются.

Дружелюбными маленькими породами считаются мопс и брабантский гриффон. Кроме того, специалисты советуют присмотреться к пекинесам.

«Настоящий домашний аристократ. Эта собачка требует коротких, но регулярных прогулок. Обучается не сразу — ее нужно уговаривать с угощениями и лаской», — отметили в сообщении.

Обучению также легко поддается пражский крысарик, однако, он не очень подходит для семей с маленькими детьми.

До этого эксперты говорили, что перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Так, прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.

Ранее были названы породы собак, которые поладят с кошками.

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