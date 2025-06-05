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Россиянам рассказали, какие факторы учесть при выборе собаки

Pravda.Ru: при выборе собаки важно изучить особенности породы
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olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.

Специалисты также рекомендуют не забывать про взаимодействие с владельцем. По их словам, собака должна подходить образу жизни человека.

«Выбор породы — ответственный шаг, особенно если вы живете в многоквартирном доме, где шум может стать проблемой», — отметили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что реакция собаки на лай или рычание человека может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Он посоветовал общаться с питомцем привычным для него способом — с помощью ранее изученных команд. Он добавил, что для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый хозяин.

Ранее были названы самые тихие породы собак.

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