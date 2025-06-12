В Тверской области мужчина открыл стрельбу по мешавшим ему подросткам

В Тверской области мужчину задержали за стрельбу по подросткам

Житель Тверской области стал фигурантом уголовного дела после попытки проучить детей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Верхняя Троица. По данным полиции, в этот день подростки катались на мототехнике недалеко от дома мужчины. Местному жителю не понравились звуки, поэтому он нашел в гараже пневматическую винтовку с оптическим прицелом и стал стрелять по школьникам.

В результате 17-летняя девушка получила ранение легкого. Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии не сообщается.

Владельца винтовки тем временем задержали.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство»», – сообщается в публикации.

За подобное нарушение закона фигурант дела может получить срок до семи лет.

До этого в Кемерово задержали 49-летнего местного жителя, который вышел на балкон и стал стрелять из пистолета. В результате никто не пострадал, мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Ранее пенсионер из Чебоксар включал отпугиватель крыс для шумящих во дворе детей.