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В магазине Благовещенска мать избила младенца в коляске на глазах у других детей

Mash: в Благовещенске мать избила ребенка в коляске
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Telegram-канал «Mash Batash»

Жительницу Благовещенска обвинили в избиении ребенка в магазине. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, женщина пришла в торговую точку и оставила грудного ребенка в коляске около входа. Позже она вернулась и стала наносить ему удары, трясти и хватать за горло. На кадрах заметно, что рядом находятся мальчик и две девочки.

Заметив это, к посетительнице подбежали кассиры. Они же вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к моменту их приезда женщина уже ушла.

Как рассказали местные жители, россиянка не трудоустроена, она воспитывает пятерых детей. Они также добавили, что мать «выпивающая».

До этого в Петрозаводске мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, якобы избила двухмесячную дочь из-за плача. В день инцидента россиянка выпивала и не хотела отвлекаться на младенца.

После произошедшего ее задержали и направили на допрос. Ребенка тем временем госпитализировали с сотрясением мозга.

Ранее в Курске пьяная мать избила четырехлетнего сына на улице.

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