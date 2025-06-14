На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодая мать избила двухмесячную дочь из-за плача в Карелии

Жительница Петрозаводска избила двухмесячного ребенка до сотрясения мозга
close
Freepik.com

Жительница Петрозаводска применила силу к собственному ребенку, сообщили СУ СК России по Республике Карелия.

Вечером 13 июня медики забрали из квартиры дома, расположенного в Октябрьском районе города, двухмесячного ребенка с телесными повреждениями.

В соцсетях сообщается, что пьяная 25-летняя мать избила дочь из-за плача. Женщина выпивала и не хотела отвлекаться на ребенка. Подозреваемую задержали и доставили в следственный отдел для допроса.

Девочка получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Вологодской области опекунша избивала шестерых детей, обливала их холодной водой и выгоняла на мороз. В течение пяти лет женщина применяла к детям жестокие способы воспитания. Больше всех доставалось мальчику 2007 года рождения. По словам подростка, опекунша загоняла его в санузел при выключенном свете, заставляла спать на холодном линолеуме. Женщину обязали выплатить 100 тыс. рублей приемному сыну.

Ранее мать из Ростовской области получила 3,5 года колонии за истязание дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами