Молодая мать избила двухмесячную дочь из-за плача в Карелии

Жительница Петрозаводска применила силу к собственному ребенку, сообщили СУ СК России по Республике Карелия.

Вечером 13 июня медики забрали из квартиры дома, расположенного в Октябрьском районе города, двухмесячного ребенка с телесными повреждениями.

В соцсетях сообщается, что пьяная 25-летняя мать избила дочь из-за плача. Женщина выпивала и не хотела отвлекаться на ребенка. Подозреваемую задержали и доставили в следственный отдел для допроса.

Девочка получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Вологодской области опекунша избивала шестерых детей, обливала их холодной водой и выгоняла на мороз. В течение пяти лет женщина применяла к детям жестокие способы воспитания. Больше всех доставалось мальчику 2007 года рождения. По словам подростка, опекунша загоняла его в санузел при выключенном свете, заставляла спать на холодном линолеуме. Женщину обязали выплатить 100 тыс. рублей приемному сыну.

Ранее мать из Ростовской области получила 3,5 года колонии за истязание дочери.