В Курске пьяная мать избила четырехлетнего сына на улице

В Курске сотрудники полиции установили личность женщины, которая избила ребенка на глазах у прохожих. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на улице Ольшанского, очевидцы заметили нетрезвую женщину, которая избивала маленького мальчика.

Выяснилось, что 28-летняя мать, будучи пьяной, применила к сыну физическую силу из-за непослушания. Четырехлетнего мальчика изъяли из семьи и доставили в больницу для обследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о привлечении матери к ответственности.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее россиянка избила годовалую дочь до реанимации.