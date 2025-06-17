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Врач рассказала, какой завтрак поможет избавиться от лишнего веса

Врач Чехонина: кофе на завтрак будет стимулировать работу желудка
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Depositphotos

Правильный завтрак может помочь избавиться от лишнего веса, поскольку позволит не переедать, поддерживать уровень энергии и ускорить обмен веществ. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.

Врач-эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала газете «Известия», что далеко не все люди, которые сталкиваются с проблемой избыточного веса, ведут нездоровый образ жизни и регулярно переедают. По ее словам, большинство из них просто тратит меньше калорий, чем потребляет.

«Утренняя чашка кофе — полезная привычка. Этот бодрящий напиток положительно воздействует на кровеносные сосуды и ускоряет нашу активность. Кофеин стимулирует работу желудка, что благоприятно сказывается на пищеварении», — отметила Чехонина.

По ее словам, первый прием пищи должен происходить не позже, чем через полчаса после пробуждения. Сразу после сна врач порекомендовала выпить стакан воды, чтобы «запустить» пищеварение через стимуляцию работы желудка.

На завтрак Чехонина советует есть продукты с высоким содержанием белка: яйца, творог или йогурт. Кроме того, можно выбрать кашу с ягодами или сухофруктами.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что пожилым женщинам стоит есть на завтрак продукты с кальцием и витамином D3, мужчинам — белковые. По ее словам, это поможет россиянкам избежать развития остеопороза — болезни хрупких костей. Врач посоветовала включать в рацион творог с гранатом, яблоками, грушами или цитрусовыми.

Ранее россиянам назвали вариант необычного завтрака.

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