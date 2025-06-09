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Россиянам назвали вариант необычного завтрака

Pravda.Ru: спаржевый пирог с яйцами станет необычным вариантом завтрака
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freepik.com

Спаржевый пирог с яйцами может стать необычным вариантом завтрака. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для его потребуется 320 г готового раскатанного слоеного теста, 150 г жирного сливочного сыра, 3 ч. л. черной оливковой тапенады, 400 г спаржи, 1 ч. л. оливкового масла, морская соль, четыре средних яйца и 1 ч. л. перца (по желанию).

Эксперт рекомендует раскатать тесто на противне и сделать надрезы на расстоянии 21/2 см от внешнего края по всему тесту. После этого нужно смещать сыр и тапенад и распределить массу по всему тесту до надрезанного края. Жесткие концы спаржи нужно отрезать, положить ее в миску и добавить к ней оливковое масло и половину чайной ложки соли. Стебли нужно разложить по всему тесту, сбрызнуть маслом из миски и выпекать в течение 15 минут при 220°C. После этого тарт нужно достать из духовки, сделать четыре отверстия и разбить в них яйца. Температуру духовки нужно убавить до 200°C и выпекать пирог еще шесть минут.

«Посыпьте тарт небольшим количеством хлопьев морской соли и хлопьями чили, если используете, и сразу же подавайте», — добавили в сообщении.

Исследователи из Барселонского Института глобального здравоохранения до этого установили, что ранний завтрак и ужин могут сыграть важную роль в контроле массы тела.

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