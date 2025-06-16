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Врач рассказала, каким должен быть завтрак пожилых мужчин и женщин

Врач Мухина: пожилым женщинам важно есть на завтрак продукты с кальцием
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Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым женщинам стоит есть на завтрак продукты с кальцием и витамином D3, мужчинам — белковые. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, это поможет россиянкам избежать развития остеопороза — болезни хрупких костей. Врач посоветовала включать в рацион творог с гранатом, яблоками, грушами или цитрусовыми. Последние станут источниками витаминов и антиоксидантов. Кроме того, к хорошим источникам кальция она отнесла кунжут.

«Мужчинам рекомендуется есть нежирное мясо, рыбу или бутерброд с печенью трески — источник белка и витамина D3. Эти элементы необходимы, так как поддерживают мышечную массу», — продолжила Мухина.

Кроме того, она посоветовала включать в рацион питания углеводы, которые поддержат оптимальный уровень сахара в крови. Например, бурый или черный рис, овсянку, гречку, зелень и овощи.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова до этого рассказала «Газете.Ru», что белковый завтрак повышает сытость и улучшает метаболизм.

Ранее россиянам назвали вариант необычного завтрака.

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