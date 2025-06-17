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Китай срочно призвал своих граждан покинуть Израиль

Reuters: посольство КНР призвало своих граждан срочно покинуть Израиль
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ITAY COHEN/Reuters

Посольство КНР призвало своих граждан срочно покинуть Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на диппредставительство Китая.

Китайские дипломаты подчеркивают, что конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться, пострадавших среди гражданского населения все больше. Все это делает ситуацию еще более серьезной.

Отмечается, что в последние дни многие граждане КНР связывались с посольством и выясняли, когда откроются аэропорты и Hainan Airlines возобновят полеты.

«Посольство КНР в Израиле уведомляет граждан Китая, находящихся в Израиле, о необходимости как можно скорее покинуть страну через сухопутные пограничные пункты пропуска», — заявили в диппредставительстве.

До этого в российском МИД сообщили, что россияне в связи с закрытием воздушного пространства Ирана могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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