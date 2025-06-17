Китай срочно призвал своих граждан покинуть Израиль

Посольство КНР призвало своих граждан срочно покинуть Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на диппредставительство Китая.

Китайские дипломаты подчеркивают, что конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться, пострадавших среди гражданского населения все больше. Все это делает ситуацию еще более серьезной.

Отмечается, что в последние дни многие граждане КНР связывались с посольством и выясняли, когда откроются аэропорты и Hainan Airlines возобновят полеты.

«Посольство КНР в Израиле уведомляет граждан Китая, находящихся в Израиле, о необходимости как можно скорее покинуть страну через сухопутные пограничные пункты пропуска», — заявили в диппредставительстве.

До этого в российском МИД сообщили, что россияне в связи с закрытием воздушного пространства Ирана могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.