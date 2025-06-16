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В МИД рассказали, как россиянам покинуть территорию Ирана

МИД: россияне могут покинуть Иран через погранпереход в Азербайджан «Астара»
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне в связи с закрытием воздушного пространства Ирана могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении российского министерства иностранных дел в Telegram-канале.

Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»), уточнили в ведомстве.

МИД РФ также обратил внимание, что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта. Разовые разрешения на проход через КПП «Астара» нужно согласовывать, а это занимает не менее одного рабочего дня. Поэтому необходимо заблаговременно направлять в российское посольство в Тегеране обращение на электронную почту.

Кроме того, МИД РФ рекомендовал российским гражданам, находящимся в Иране и Израиле, проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что из исламской республики эвакуировали 324 гражданина России на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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