Российский ресторан оштрафовали за песни Тимберлейка и Гомес

В Иркутской области суд постановил взыскать 100 тысяч рублей с ресторана, который нарушал авторские права, проигрывая музыку, в том числе хиты известных американских артистов Джастина Тимберлейка и Селены Гомес. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск подало «Российское авторское общество» (РАО), требуя взыскать с заведения «Солнце» 200 тысяч рублей.

По данным дела, в сентябре 2024 года представитель РАО зафиксировал на видео, как в ресторане звучала музыка. После анализа записи специалист подтвердил, что в ней были композиции различных зарубежных исполнителей, включая Джастина Тимберлейка, Селены Гомес и Кэти Мелуа. При этом права авторов были нарушены, так как ресторан не выплачивал вознаграждение за использование их произведений и не заключал лицензионный договор с РАО.

Ответчик утверждал, что звук мог исходить от мобильного телефона одного из посетителей или телевизора, однако суд установил, что музыка звучала из потолочных колонок, и в момент записи других посетителей в зале не было.

Суд признал, что сумма в 200 тысяч рублей является чрезмерной.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Ресторан «Солнце» в пользу ООО «Российское авторское общество» 100 тысяч рублей (по 10 тысяч рублей за каждое нарушение исключительных прав)», — указано в решении суда.

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