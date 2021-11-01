Эксперты рассказали о рисках купли-продажи недвижимости за наличные

Опрошенные РИА «Новости» эксперты рассказали, с какими рисками сталкиваются продавцы и покупатели недвижимости, выбирая наличный расчет.

Покупатель рискует остаться и без денег, и без недвижимости, если продавец умрет, предупредила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

«Если это произойдет, то имущество попадет в наследственную массу, и в соответствии с законодательством им можно будет распоряжаться только через полгода, а это чревато судебными спорами по возвращению денег либо получению имущества», — объяснила риелтор.

Она добавила, что избежать такого сценария можно, заключив «законченный договор – деньги в обмен на имущество».

Продавец может получить за свою недвижимость фальшивые купюры, предупредила юрист адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Полина Глотова. Она посоветовала настоять на передаче наличных в банке — чтобы покупатель снимал деньги при продавце

«Указанное место передачи, с одной стороны, позволяет уменьшить до минимума риск получения фальшивых купюр, с другой стороны, такое место является людным и охраняемым», — сказала Глотова.

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