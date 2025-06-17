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В Европе решили запретить разводить 25 пород «страдающих» собак

Animal's Health: в Нидерландах запретили разводить 25 брахицефальных пород собак
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Depositphotos

Голландский кинологический совет решил прекратить выдавать родословные на 25 брахицефальных пород собак, поскольку потенциальных владельцев «вводят в заблуждение» по поводу здоровья щенка. Об этом сообщает Animal's Health со ссылкой на решение суда.

«Тогда как на самом деле эти «короткие морды» имеют проблемы с дыханием, заболевания глаз и проблемы с позвоночником», — говорится в решении суда.

Причиной для обращения в суд стала жалоба зоозащитников из организации Dier & Recht; борцы за права животных обратили внимание, что разведение таких пород приводит к страданиям тысяч собак.

Издание отмечает, что такое же решение было принято и в Дании, где запретили разводить собак с наследственными заболеваниями. Дополнительно там проверяют такс, бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей.

Брахицефальные породы — это бульдоги, мопсы, пекинесы, а также тибетские спаниели и шарпеи. Кроме того, к ним относят даже ротвейлеров.

До этого портал Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов сообщал, что перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.

Ранее были названы самые тихие породы собак.

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