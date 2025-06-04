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Общество
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Названы самые тихие породы собак

Pravda.Ru: французский бульдог и басенджи относятся к тихим породам собак
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Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Собаки породы басенджи являются самыми тихими, вместо лая они издают звуки, напоминающие йодль. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

К тихим породам также относятся борзая и кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Специалисты отметили, что некоторые породы не совсем молчаливы, но лают редко. Это французский бульдог, мопс, ши-тцу и мальтийский бишон. Среди малошумных пород они выделили ньюфаундленда, немецкого дога, золотистого ретривера, лабрадора-ретривера и королевского пуделя.

«Лай — естественный способ общения для собак, поэтому полностью молчаливая порода — миф. Однако воспитание играет важную роль: правильно социализированная и довольная собака не станет лаять без причины», — добавили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что реакция собаки на лай или рычание человека может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Он посоветовал общаться с питомцем привычным для него способом — с помощью ранее изученных команд.

Ранее сообщалось, что собака спасла хозяина, который потерял сознание после продолжительной болезни.

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