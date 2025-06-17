На Аляске добыт самый большой медведь гризли в истории

Некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club зафиксировала новый рекорд. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily.

На Аляске в сентябре 2024 года был подстрелен медведь, который стал самым крупным гризли, когда-либо добытым охотником. Для оценки размеров медведей Boone and Crockett Club традиционно использует сумму измерений черепа животного по длине и ширине. У этого рекордного медведя этот показатель составил 70 сантиметров.

Хотя в истории наблюдений встречались и более крупные особи, их жизнь завершилась естественным образом. Например, известен случай с медведем, череп которого имел размер 70,6 сантиметра, его тушу нашли на Аляске в 1976 году.

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