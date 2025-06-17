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На Аляске добыт самый большой медведь гризли в истории

Подстреленный на Аляске медведь гризли оказался самым крупным в истории
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Shutterstock

Некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club зафиксировала новый рекорд. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily.

На Аляске в сентябре 2024 года был подстрелен медведь, который стал самым крупным гризли, когда-либо добытым охотником. Для оценки размеров медведей Boone and Crockett Club традиционно использует сумму измерений черепа животного по длине и ширине. У этого рекордного медведя этот показатель составил 70 сантиметров.

Хотя в истории наблюдений встречались и более крупные особи, их жизнь завершилась естественным образом. Например, известен случай с медведем, череп которого имел размер 70,6 сантиметра, его тушу нашли на Аляске в 1976 году.

В начале июня житель Земетчинского района Пензенской области предстанет перед судом за случайный выстрел на охоте, раненого приятеля обвиняемого спасти не удалось.

Ранее выяснилось, что самый крупный морской хищник за всю историю Земли всеяден.

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