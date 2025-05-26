Самый крупный морской хищник за всю историю Земли оказался всеядным

Международная команда ученых выяснила, что самый крупный морской хищник за всю историю Земли — мегалодон (Otodus megalodon) — был куда более всеядным, чем считалось ранее. Вопреки распространенному мнению, что его основной пищей были киты, ученые выяснили, что рацион гиганта включал гораздо более широкий круг жертв, включая не только морских млекопитающих, но и крупную рыбу. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Исследователи провели анализ изотопов цинка в окаменелых зубах мегалодона и других древних акул. Такой метод, по словам одного из авторов — доктора Джереми Маккормака, позволяет определить положение животного в пищевой цепочке: чем выше хищник, тем меньше в его тканях тяжелого изотопа цинка (цинк-66).

Полученные данные показали, что мегалодон и его близкий родственник Otodus chubutensis занимали высшую ступень пищевой пирамиды, но при этом демонстрировали гибкость в выборе добычи. Ученые обнаружили, что мегалодоны из разных регионов питались по-разному: например, зубы из района Пассау указывают на питание добычей с более низких уровней пирамиды, чем зубы из Зигмарингена. Это говорит о приспособляемости хищника к условиям окружающей среды и доступности пищи.

«Наша работа позволяет переосмыслить образ мегалодона как исключительно охотника на китов. Он, скорее всего, был универсальным и адаптивным супер-хищником, способным переключаться между различными видами добычи», — отметил Маккормак.

Методика анализа изотопов цинка — новая, но уже доказала свою эффективность. Она позволила исследовать не только доисторических акул и китов, но даже древних травоядных, таких как носороги. Это дает ученым мощный инструмент для воссоздания древних морских экосистем и понимания причин исчезновения даже таких доминирующих видов, как мегалодон.

«Результаты нашего исследования показывают, что даже самые крупные и страшные хищники не застрахованы от вымирания, особенно если изменяются условия в экосистеме», — добавил палеобиолог Кеншу Шимада из Университета ДеПола, соавтор работы.

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