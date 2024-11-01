В США медведь напал на стрелявшего в оленя охотника

В американском штате Аляска бурый медведь напал на 50-летнего охотника Тэда Фудзиоку, который выстрелил в оленя. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент случился в окрестностях города Ситка. Представитель Департамента общественной безопасности Аляски Тим ДеСпейн рассказал, что мужчина подстрелил оленя, а затем на него набросился хищник. В полиции предполагают, что на охотника могли напасть несколько животных, поскольку их привлекла туша оленя.

«Район отдаленный, и там много медведей», — уточнил ДеСпейн.

Охотник в результате нападения не выжил. Поиски медведя, задравшего мужчину, не дали результатов.

29 октября сообщалось, что в Приморье рыбак наступил на спящего медведя и остался жив. Инцидент произошел в районе реки Таежной. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Россиянина спас его друг. Пострадавшего госпитализировали, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Ранее на Алтае медведь заглянул на уборку урожая, распугал комбайнеров и испугался сам.